Friedrichshafen

Rucksack gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem sich ein Dieb am Mittwoch gegen 13 Uhr an einem Ausstellungsständer eines Lederwarengeschäfts in der Karlstraße bedient hat, bittet die Polizei um Hinweise. Der etwa 45 Jahre alte Mann kam mit einem Herrenfahrrad angefahren, schnitt einen gesicherten grauen Rucksack der Marke "Jost" am Tragegriff ab und nahm diesen an sich. Beim Versuch, einen weiteren Rucksack zu stehlen, wurde er erwischt, ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Schanzstraße. Der kräftig gebaute Täter hatte kurze Haare, trug eine dunkle Basecap und eine Sonnenbrille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Leggings und einer weißen kurzen Überziehhose. Er trug eine leichte blaue Sportjacke und hatte einen kleinen schwarzen Sportbeutel mit weißen Kordeln bei sich. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Diebstahls, sowie Personen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Friedrichshafen

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Satte 3,7 Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem Autofahrer an, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Freitagmorgen im Stadtgebiet gestoppt haben. Der 41-jährige musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Kressbronn

Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Fahrer flüchtet

Nach einem Unfall am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 auf Höhe der Anschlussstelle Kressbronn bittet die Polizei um Hinweise zu einem unbekannten Beteiligten. Der Autofahrer war in Richtung Lindau unterwegs und überholte Zeugenangaben zufolge riskant. Weil er nur knapp vor einem Seat wieder einscherte, musste dessen 30-jähriger Fahrer stark abbremsen. Eine nachfolgende 36 Jahre alte Audi-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Seat auf. Ein weiterer unbekannter Autofahrer soll aufgrund des gefährlichen Überholmanövers in den Grünstreifen ausgewichen sein, um eine Kollision zu verhindern. Der Verursacher suchte im Anschluss das Weite. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro beziffert. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder Hinweise zum unbekannten Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Eriskirch

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 10.10 Uhr und 10.45 Uhr einen auf dem Parkplatzareal des Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße geparkten Mercedes touchiert und ist danach davongefahren. Bei dem Parkrempler richtete er an der hinteren linken Wagenseite einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Den Unfallspuren zufolge dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Wagen gehandelt haben. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Ermittler des Polizeipostens Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Meckenbeuren

Bushaltestelle bei Unfall zerstört

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Brückenstraße, bei dem ein Linienbus beteiligt war, entstand Sachschaden. Der Busfahrer hatte beim Anfahren von einer Haltebucht eine Eckkante der Haltestellen-Überdachung touchiert. Durch den folgenden Verzug gingen fast alle Fensterscheiben des Häuschens zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich an diesem auf etwa 3.500 Euro, am Bus wird der Schaden auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

