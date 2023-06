Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Traktor rutscht Abhang hinunter und überschlägt sich (15.06.2023)

Engen -Bittelbrunn, Lkrs Konstanz (ots)

Ein 73-jähriger Mann ist am Donnerstagmittag bei Arbeiten mit einem Traktor auf einem abschüssigen Feld in der Nähe eines Hofes bei Bittelbrunn schwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit dem Traktor und einem angehängten Heuwender auf dem Feld, als er gegen 12.45 Uhr feststellte, dass sich das am Schwader befindliche Schwadtuch gelöst hatte. Der 73-Jährige hielt an, stieg vom Traktor und wollte die Abdeckung wieder befestigen. Der Traktor setzte sich selbständig in Bewegung, da vermutlich die Handbremse nicht fest genug angezogen war. Der Mann versuchte durch Aufsteigen den Traktor zu bremsen, dieser rutschte jedoch den steilen Abhang hinunter und überschlug sich schließlich. Der Fahrer konnte rechtzeitig abspringen, hierbei verletzte sich der Mann jedoch schwer und wurde vom Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.

