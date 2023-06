Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in Bäckerei - Polizei bittet um Hinweise (15./06.06.2023)

Singen, Lkrs Konstanz (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckereifiliale in einem Baumarkt in der Marie-Curie-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Filiale, durchwühlten den Innenraum, Schränke und die Kasse. Wie hoch der Sachschaden oder das Diebesgut ist, kann bislang nicht gesagt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Personen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich des Baumarktes aufgefallen ist oder die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

