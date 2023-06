Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Ein 42-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall, der am Freitagmorgen, gegen 06.45 Uhr, an einer Tiefgaragenausfahrt an der Ecke August-Bebel-Straße und Eschachstraße passiert ist, leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 06.45 Uhr wollte ein 62-jähriger BMW-Fahrer aus einer Tiefgarage eines Gebäudes über einen vorhandenen Radweg auf die August-Bebel-Straße fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der auf dem parallel zur August-Bebel-Straße verlaufenden Radweg in Richtung Brandenburger Ring unterwegs war. Der beim Unfall leicht verletzte Biker wurde mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Am Rad und dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.

