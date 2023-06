Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter nach dem Durchtrennen eines Zaunes gewaltsam Zutritt zu der Kleingartenanlage "Vordere Warenbach e.V. Villingen" an der Roggenbachstraße. Auf dem Gelände brachen die Täter drei Gartenhütten auf und versuchten dies vergeblich auch an einer vierten Hütte. Aus zwei der aufgebrochenen Gartenhütten entwendeten die Einbrecher ein Akku-Gartengerät der Marke Parkside, zwei Flaschen Spirituosen und einen USB-Stick. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt rund 50 Euro. Der verursachte Sachschaden am Zaun und den Gartenhütten dürfte dagegen mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei Villingen (07721 601-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

