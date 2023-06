Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall fordert 20000 Euro Blechschaden

VS-Villingen (ots)

Rund 20000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Kopsbühl und Abfahrt Bundesstraße 33/Donaueschinger Straße nahe der Gaskugel Villingen passiert ist. Gegen 15 Uhr wollte ein 68-jähriger Fahrer eines Toyotas von der Straße Kopsbühl nach rechts auf die bevorrechtigte Abfahrt B33 in Richtung Stadtmitte Villingen abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Kia, dessen 37-jährige Fahrerin auf der Abfahrt B33 ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell