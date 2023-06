Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall fordert über 6.000 Euro Sachschaden (15.06.2023)

Singen, Lkrs Konstanz (ots)

Über 6.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, im Kreuzungsbereich der Straße "Langenrain" / Berliner Straße ereignet hat. Eine 26-jährige Fahrerin eines Chevrolets war auf der Straße "Langenrain" unterwegs und wollte nach links auf die Berliner Straße in Richtung Ortsausgang abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 31-jähriger Ford-Fahrer ebenfalls auf der Straße "Langenrain" aus der entgegengesetzten Richtung an die Kreuzung heran und wollte nach links auf die Berliner Straße stadteinwärts abbiegen. Beide Fahrzeugführenden achteten jeweils auf den rechts- und linksseitigen Verkehr und fuhren in den Kreuzungsbereich ein, ohne das auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Auto zu achten. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

