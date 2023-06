Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Falscher Polizist bringt Mann um Erspartes - Polizei sucht Zeugen (15.06.2023)

Orsingen-Nenzingen, Lkrs. Konstanz (ots)

Ein falscher Polizeibeamter hat einen 84-jährigen Mann am Donnerstag um sein Erspartes gebracht. Der unbekannte Täter gab sich am Telefon als Polizist aus und gab gegenüber dem Mann an, dass dessen Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Um einer Untersuchungshaft zu entgehen würde eine Kautionszahlung benötigt werden. Nach Anweisung des Unbekannten hob der Geschädigte das Geld bei seiner Bank ab und übergab dieses einer unbekannten weiblichen Person gegen 16.00 Uhr in der Nähe des Friedhofes in Nenzingen. Die Frau ist etwa 155cm groß, schlank und 40-45 Jahre alt. Sie trug einen hellen Hut sowie ein blaues T-Shirt und Jeans.

Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 im Bereich des Friedhofes Nenzingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" nimmt niemals Geld, wertvolle Münzen oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Egal, ob sich der Anrufer als "Polizeibeamter" ausgibt oder sich mit einer anderen Masche, wie dem "Enkeltrick" oder dem "Schockanruf", am Telefon meldet und um eine Überweisung, um die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bittet..., hinter jedem dieser Anrufe steckt der Versuch krimineller Banden, auf unlautere Art und Weise an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen.

Seien Sie deshalb bei solchen Anrufen äußerst misstrauisch, geben Sie nach solchen Anrufen kein Bargeld oder Wertsachen heraus und verständigten Sie die "echte Polizei" über die im Telefonbuch vorhandene Nummer Ihrer Polizeidienststelle oder direkt über die 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell