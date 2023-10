Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: "Coffee with a Cop" am 31.10.23 in Sigmaringen - Bürgerinnen und Bürger im Gespräch mit der Polizei

Sigmaringen (ots)

Das Polizeipräsidium Ravensburg lädt am Dienstag, 31.10.23, zum "Coffee with a Cop" in die Innenstadt von Sigmaringen ein. Beamtinnen und Beamte des zuständigen Polizeireviers Sigmaringen und des Referats Prävention werden in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz (im Bereich Rathaus und Tourist-Info) im Rahmen des Wochenmarktes interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen Kaffee, Cappuccino oder Latte Macchiato ausgeben, um dabei mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Auch Polizeipräsident Stürmer wird mit vor Ort sein.

"Bürgernähe wird beim Polizeipräsidium Ravensburg großgeschrieben", so Polizeipräsident Uwe Stürmer. "Deshalb sind wir am 31.10. in Sigmaringen und freuen uns auf gute Gespräche bei einer feinen Tasse Kaffee."

Polizeiliche Arbeit ist geprägt durch den Kontakt zu Menschen. Mit diesem etwas anderen Gesprächsformat möchte die Polizei sich mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ungezwungen und in lockerer Gesprächsatmosphäre austauschen. Die Gesprächsthemen sind dabei völlig offen: von Fragen zur aktuellen Sicherheitslage in der Region über Infos zu aktuellen Betrugsmaschen bis hin zu den Einstellungsvoraussetzungen bei Interesse am Polizeiberuf - einfach alles, was Sie eine Polizistin oder einen Polizisten schon immer mal fragen wollten.

Unterstützt wird diese Aktion vom Forum für Jugend, Soziales und Prävention e. V. (JSP) im Landkreis Sigmaringen.

