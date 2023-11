Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Raub auf Tankstelle - Mitarbeiter mit Messer bedroht ++ Dannenberg - Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Uelzen - Einbruch in Container ++

Lüneburg

Lüneburg - Raub auf Tankstelle - Mitarbeiter mit Messer bedroht

Am 12.11.2023 gegen 12:30 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Täter eine Tankstelle in der Straße "Vor dem Neuen Tore". Dort bedrohte er einen Mitarbeiter mit einem Messer und forderte Bargeld und Wertgegenstände. Anschließende entfernte er sich mit mehreren hundert Euro Bargeld auf einem Fahrrad mit schwarzem Rahmen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall oder einen verdächtigen Radfahrer im genannten Zeitraum im Umfeld der Tankstelle gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Körperverletzung am Stint

Nach Streitigkeiten in der Straße "Am Stintmarkt" am 12.11.2023 gegen 15:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei verletzte ein 38-Jähriger einen 44-Jährigen am Kopf. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Baucontainer aufgebrochen

Ein derzeit unbekannter Täter brach am 12.11.2023 gegen 01:45 Uhr mehrere Türen von Containern und Lagerräumen in der Lüneburger Straße auf. Dort entwendete er diverse Werkzeuge im Wert von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Mehrparteienhaus

In der Nacht vom 11.11.2023 auf den 12.11.2023 verschafft sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam über ein Kellerfenster Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Goseburgstraße. Diebesgut konnte der Täter nicht erlangen. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch über gekipptes Fenster

Am späten Nachmittag bzw. Abend des 12.11.2023 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung in dem Spillbrunnenweg. Dort entwendet er Schmuck im Wert von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei nochmals wichtigsten Verhaltenshinweise:

- WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen, verdächtigen Personen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. - Kostenlose Einbruchschutzberatungen bietet weiterhin das Präventionsteam der Polizei Lüneburg (Kriminal-Polizeiliche Beratungsstelle) an. Terminvereinbarung unter: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de bzw. Tel. 04131-8306-2309.

Lüneburg - Berauschte Fahrt wird durch Polizei beendet

Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem PKW am 13.11.2023 gegen 00:40 Uhr den Sültenweg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung stand. Außerdem wurden Betäubungsmittel in seinem Fahrzeug aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Lüneburg - Einbruch in Büroraum

Im Zeitraum vom 11.11.2023 bis zum 13.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Tür zu einem Büro in der Haagestraße auf und verschaffte sich somit Zutritt zu der Räumlichkeit. Dort wurde versucht ein Schrank aufzubrechen. Er verließ die Örtlichkeit ohne Diebesgut. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Nicht zulässiges Leichtkraftrad im öffentlichen Verkehrsraum

Am 12.11.2023 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit einem, nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zulässigen, Leichtkraftrad die Dolgower Straße. Dabei wurde er von einem Streifenwagen beobachtet und kontrolliert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dannenberg - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am 12.11.2023 kontrollierte gegen 19:15 Uhr eine Streifenwagenbesatzung einen PKW. Bei dem 48-Jährigen Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Dannenberg - Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Ebenfalls beeinflusst fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW über die Bundesstraße 191 am 12.11.2023 gegen 20:30 Uhr. Bei ihm wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Ein anschließender Urintest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Ebstorf - Briefkasten mit "Böller" beschädigt

Am 12.11.2023 gegen 01:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter einen Briefkasten in der Blumenstraße mit Sprengstoff. Durch die Explosion entstandene fliegende Teile des Briefkastens beschädigt zusätzlich das Vordach eines Gebäudes. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Container

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 11.11.2023 bis zum 13.11.2023 gewaltsam Zugang zu einem Grundstück in der Straße "Emsberg", indem er die Umzäunung beschädigte. Anschließend durchtrennte er das Schloss zu einem auf dem Grundstück befindlichen Container. Die Ermittlungen zum Tathergang und zum Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Eimke - Quad gestohlen

In der Nacht vom 12.11.2023 auf den 13.11.2023 wurde in der Straße "Wichtenbeck" durch einen derzeit unbekannten Täter ein Quad im Wert von ca. 6000 Euro entwendet, welches unter einem Carport stand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

