Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Diebe auf der Flucht erwischt ++ Wustrow - Mit Messer Türen beschädigt - Anschließendes Handgemenge ++ Uelzen - Einbrecher landet in der Zelle ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Beherztes Eingreifen von Zeugen führt zur Festnahme eines Ladendiebs

Am 14.11.2023 gegen 15:00 Uhr entwendete eine 31-Jährige diverse Packungen Kaffee im Wert von ca. 50 Euro aus einem Supermarkt in der Willy-Brand-Straße. Dabei hielt ihr ein 24-Jähriger die Eingangstür offen, damit sie leichter flüchten kann. Eine Kundin versuchte daraufhin die Diebin festzuhalten. Der 24-Jährige löste den Griff der Zeugin gewaltsam, sodass beide Personen mit dem Diebesgut flüchten konnten. Auf der Flucht wurde der 24-Jährige durch einen weiteren Zeugen verfolgt. Durch die detaillierte Beschreibung der Täter und dem beherzten Eingreifen der Zeugen konnten der Täter mitsamt Diebesgut angetroffen und festgenommen werden. Auch die 31-Jährige Täterin wurde identifiziert.

Lüneburg - Diebe auf der Flucht erwischt

Am 14.11.2023 gegen 18:00 Uhr entwendeten ein 41- und ein 42-Jähriger Kleidung im Wert von mehreren 100 Euro aus einem Geschäft in der Straße "Am Markt". Auf der Flucht bedrohten sie einen Mitarbeiter mit einem Messer. Da der zur Flucht bereitstehende PKW nicht startete, flüchteten beide fußläufig und wurden durch die Polizei angetroffen und kontrolliert. In dem Fluchtfahrzeug wurde weiteres Diebesgut aus einer anderen Tat in einem Geschäft in der Grapengießerstraße aufgefunden. Der PKW wurde im Rahmen des Strafverfahrens als sog. Tatmittel beschlagnahmt.

Soderstorf - Einbruch am Tage - Polizei sucht Zeugen

Ein derzeit unbekannter Täter schlug im Verlaufe des 14.11.2023 die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Evendorfer Straße ein und öffnete das Fenster. Anschließend durchsuchte er die Räumlichkeiten und öffnete Schränke, Schubladen und diverse Behältnisse. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Ermittlungen zum Diebesgut und dem weiteren Tathergang dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchte Einbrüche in der Stöteroggestraße

In der Nacht vom 14.11.2023 auf den 15.11.2023 versuchte ein derzeit unbekannter Täter in einen Friseursalon sowie eine Praxis in der Stöteroggestraße einzubrechen. Bei beiden Objekten versuchte er vergeblich die Haupteingangstüren aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Gebäude fand nicht statt. Der Sachschaden beträgt 700 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Reihenhaus

In der Bunsenstraße hebelte ein derzeit unbekannter Täter am 14.11.2023 zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses auf und durchsuchte diverse Räumlichkeiten. Entwendet wurde eine Digitalkamera. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Verkehrsunfallflucht wird durch Zeuge aufgeklärt

Ein aufmerksamer 46-jähriger Zeuge beobachtete am 14.11.2023 gegen 18:15 Uhr wie ein 53-Jähriger beim Rangieren mit seinem PKW einen daneben geparkten PKW erheblich beschädigte. Anschließend entfernte sich der 53-Jährige ohne den Schaden zu begutachten. Der Zeuge folgte ihm und begleitete ihn zurück zum Verkehrsunfallort. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro.

Amt Neuhaus - Baum angezündet

Ein derzeit unbekannter Täter setzte am 14.11.2023 gegen 16:00 Uhr in der Delliener Straße einen ca. sechs Meter hohen Baum am Straßenrand in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht und anschließen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Mit Messer Türen beschädigt - Anschließendes Handgemenge

Am 14.11.2023 gegen 23:10 Uhr beschädigte ein polizeibekannter 27-Jähriger zwei Türen einer Wohnung in der Lappstraße mit einem Messer. Daraufhin erschien der 49-Jährige ebenfalls polizeibekannte Vermieter der Wohnung. Es kam zum Streit und einem Handgemenge zwischen den beiden Personen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Lüchow - Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer

Ein 65-Jähriger befuhr am 14.11.2023 gegen 16:15 Uhr mit seinem PKW die Salzwedeler Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch einen positiven Urintest der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung generiert werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Clenze - Die Polizei kontrolliert Fahrräder

Am 15.11.2023 kontrollierte die Polizei zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler im Schulgebiet. Schwerpunkt der Kontrollen war die lichttechnische Einrichtung der Fahrräder. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Die Polizei informierte und sensibilisierte die Radfahrenden in Hinsicht auf die Gefahrensituation bei Dunkelheit.

Uelzen

Uelzen - Einbrecher landet in der Zelle

Am 14.11.2023 zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr versuchte ein 54-Jähriger in zwei Objekte im Uelzener Stadtgebiet einzubrechen. Dabei schmiss er zunächst bei einem Wohnhaus ein Fenster mit einem Stein ein und versuchte anschließend sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnheim durch ein dortiges Fenster zu verschaffen. Ein Eindringen in die Gebäude fand jeweils nicht statt. Der Täter wird durch die Polizei im Rahmen der Fahndung festgestellt. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Uelzen - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ein 29-Jähriger befuhr am 14.11.2023 gegen 19:15 Uhr die Veerßer Straße mit seinem E-Scooter. Eine Polizeistreife führte eine Verkehrskontrolle durch, bei welcher sich herausstellte, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz besaß. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell