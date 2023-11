Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Mitarbeiter halten Dieb auf ++ Lüchow - Berauschte Fahrten durch Polizei beendet ++ Uelzen - Einbruch in Geschäft - Schachtdeckel in Scheibe geworfen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mitarbeiter halten Dieb auf

Am 15.11.2023 gegen 11:30 Uhr entnahm ein 33-Jähriger diverse Flaschen Alkoholika im Wert von ca. 80 Euro aus der Auslage und verließ das Geschäft in der Straße "Auf dem Schmaarkamp". Dabei wird er von einer Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen. Der 33-Jährige schubste die Mitarbeiterin und flüchtete. Durch die Verfolgung weiterer Mitarbeiter kann der Täter gestellt werden.

Betzendorf - Einbruch mit hohem Sachschaden

In der Nacht vom 15.11.2023 auf den 16.11.2023 brach ein unbekannter Täter in vier Hallen eines Großhandels in der Celler Landstraße ein. Dort beschädigte er diverse Fahrzeuge und Gipsfaserplatten. Die Schadenshöhe wird voraussichtlich mehrere tausend Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Streitigkeiten eskalieren

Ein 22-Jähriger gerat am 16.11.2023 gegen 04:30 Uhr mit einem 24-Jährigen und einer ebenfalls 24-Jährigen in einer Bar in der Straße "Auf dem Kauf" in Streit. Daraufhin schlug er auf den 24-Jährigen ein und verletzte die 24-jährige Frau mit einem Glas. Der Beschuldigte wurde von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Lüneburg - Diebstahl von Parfum

Zwei derzeit unbekannte Täter entwendeten am 15.11.2023 gegen 14:30 Uhr Parfum im Wert von ca. 280 Euro aus einem Kaufhaus in der Straße "Große Bäckerstraße". Dabei wurden sie von aufmerksamen Mitarbeitern beobachtet, verfolgt und anschließend festgehalten. Die beiden Täter rissen sich los und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randaliererin in der Lüneburger Stadtbereich

Am 15.11.2023 gegen 14:30 Uhr randalierte eine 37-Jährige zunächst in einem Supermarkt in der Bleckeder Landstraße. Dabei beleidigte und bedrohte sie einen 58-Jährigen, welchen sie anschließend anspuckte. Als die Randaliererin aus dem Supermarkt verwiesen wurde, warf sie in der Marcus-Heinemann-Straße Mülltonnen um. Die Polizei konnte die Frau antreffen und beruhigen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Polizei sucht nach Sachbeschädigung an Kirche Zeugin

Am 13.11.2023 gegen 11:30 Uhr wurde die Glasscheibe einer Kirche in der Wichernstraße eingeschlagen. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Von dem Sachverhalt wurde bereits in der Pressemeldung vom 14.11.2023 berichtet. Nun sucht die Polizei eine Zeugin, die den ganzen Vorfall beobachtet und anschließend den Hausmeister informiert hat. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Mechtersen - Diebstahl eines Laubbläsers

In der Nacht vom 14.11.2023 auf den 15.11.2023 verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter unberechtigt Zugang zu einer abgeschlossenen Werkstatt in der Straße "Im Dorfe". Dort entwendete er einen Laubbläser der Marke "STIHL" im Wert von 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Erneuter Diebstahl von Parfum

Ein derzeit unbekannter männlicher Täter entnahm am 15.11.2023 gegen 17:30 Uhr Parfum im Wert von ca. 100 Euro aus einem Geschäft in der Straße "Große Bäckerstraße". Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruchversuch in Gaststätte scheitert - Täter flüchtet mit Fahrrad

Ein Zeuge beobachtete am 15.11.2023 gegen 04:00 Uhr wie ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam versuchte in ein Restaurant in der Straße "Neue Sülze" einzubrechen. Ein Eindringen in das Gebäude fand nicht statt. Der Täter flüchtete mit einem grünen Mountainbike in Richtung Altstadt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Diebstahl aus Sporthalle

Am 15.11.2023 wurden im Zeitraum von 18:20 Uhr bis 20:00 Uhr kabellose Kopfhörer im Wert von ca. 270 Euro aus einer Sporttasche in der Jeetzel-Sporthalle entwendet. Trotz Ortung wurden die Kopfhörer bislang nicht aufgefunden. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Berauschte Fahrten durch Polizei beendet

Am 15.11.2023 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 37-Jähriger die Straße "Lange Straße" mit seinem PKW-Renault. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille und ein Urintest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Verfahren eingeleitet. Im weiteren Verlaufe des Tages konnten in Verkehrskontrollen zwei weitere beeinflusste Fahrer aus dem Verkehr gezogen werden.

Dannenberg - Umhängetasche entwendet - Hinweise

Am 13.11.2023 gegen 12:30 Uhr entwendete ein derzeit unbekannter Täter das Portemonnaie eines 78-Jährigen aus seiner Umhängetasche. Anschließend hob er mit der EC-Karte 385 Euro ab. Das Portemonnaie wurde ohne die EC-Karte wieder aufgefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Hinweise: Sie können sich mit ganz einfachen Mitteln schützen. Meist verläuft der Diebstahl so schnell, dass Sie ihn erst bemerken, wenn es bereits zu spät ist. Doch selbst, wenn Sie den Taschendieb auf frischer Tat ertappen, hat er das Diebesgut meist schon an einen Komplizen weitergegeben. Lassen Sie es gar nicht erst soweit kommen: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

Uelzen

Rosche, OT. Zarenthien - Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung im Straßenverkehr - Lkws ausgebremst

Am 15.11.2023 gegen 15:40 Uhr bremste ein PKW - Transporter Ford Transit - zwei Militärfahrzeuge der Niederländische Armee auf der Bundesstraße 493 absichtlich aus und blockierte die Weiterfahrt. Anschließend kamen zwei weitere PKW dazu und blockierten die Militärfahrzeuge. Die Personengruppe aus den jeweiligen PKW gab sich als Versammlung zu erkennen. Die Polizei beschränkte den Versammlungsort auf den anliegenden Gehweg, damit die Militärfahrzeuge ihre Fahrt fortsetzen konnten. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 53-jährigen Fahrer des Pkw und wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen sechs Beschuldigte im Alter von 33 bis 74 Jahren.

Wrestedt - Sachbeschädigung an Ackerschlepper

Im Zeitraum vom 16.10.2023 bis zum 12.11.2023 wurde zum wiederholten Male ein Ackerschlepper der Marke "Masey Fergusen" im Barnbrucher Weg von einem derzeit unbekannten Täter beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Geschäft - Schachtdeckel in Scheibe geworfen

Am 16.11.2023 gegen 01:20 Uhr warfen derzeit unbekannte Täter die Scheibe eines Geschäftes in der Lüneburger Straße mit einem Schachtdeckel ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Ein Zeuge konnte zwei Personen erkennen, welche sich fußläufig von dem Geschäft entfernten. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Die Ermittlungen zum Diebesgut und Tathergang laufen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell