LPI-GTH: Nicht versichert

Arnstadt (ots) - In ein Café im Bereich des Schlossgartens versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte gewaltsam einzudringen, was allerdings misslang. Die Tat wurde zwischen 02. Juni und gestern, 20.45 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0219708/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

