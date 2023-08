LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Beim Abbiegen von der Marlishäuser Straße in die Wüllerslebener Straße verlor ein 65-jähriger Fahrer eines Ford die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzlattenzaun, streifte eine dahinter befindliche Hauswand und verkeilte sich mit seinem Pkw an einem Treppenaufgang. Der 65 Jahre alte Mann verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Der Ford wurde abgeschleppt, der entstandene Sachschaden ...

