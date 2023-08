LPI-GTH: Hoher Schaden

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B88. Ein 76-jähriger Fahrer eines Audi fuhr von Seebach in Richtung Thal und wollte an einer Einmündung in Richtung Ruhla abbiegen. Offenbar übersah der Fahrzeugführer dabei einen von rechts kommenden 64-jährigen Fahrer eines BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen ...

mehr