Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Weißer VW Golf beschädigt

Geldern-Veert (ots)

In der Zeit von Sonntag (16. April 2023) um 10:00 Uhr bis Dienstag (18. April 2023) um 13:20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter motorisierter Zweiradfahrer auf der Klever Straße in Veert beim Vorbeifahren einen weißen VW Golf. Der Zweiradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Harttor unterwegs, als er gegen die rechte, hintere Seite des Golf fuhr. Am Unfallort blieben schwarze und rote Plastikteile zurück. Es gibt Hinweise zum Fahrer eines Motorrollers, der am Montag (17. April 2023) gegen 14:20 Uhr an der Unfallstelle anhielt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell