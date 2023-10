Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Schraubenzieher verletzt

Schwegenheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Mittwochvormittag (04.10.2023), gegen 11:00 Uhr, gerieten in einem Mehrfamilienhaus in Schwegenheim ein 26- und ein 27-Jähriger in Streit. Im Zuge dessen verletzte der 26-Jährige den 27-Jährigen durch einen Stich mit einem Schraubenzieher in den Brustbereich schwer. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Er befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in Lebensgefahr.

Der 26-Jährige meldete sich selbst bei der Polizei und wurde zunächst vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

