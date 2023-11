Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 18./19.11.2023 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 17.-19.11.2023 ++

- Landkreis Lüneburg -

Kompressor entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autoteilehandels in der Lilienthalstraße in Lüneburg einen Altölcontainer auf und entwendeten aus diesem Container einen Kompressor. Die Täter entkamen unerkannt.

Versuchter Einbruch

Am Freitagmorgen, kurz nach 03 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Spitzer Ort in Lüneburg aufzuhebeln. Der Täter schaffte es nicht, die Tür zu öffnen und flüchtete mit einem Fahrrad.

Einbruch in Landhandel

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter 4 Hallen eines Landhandels in Betzendorf auf. Die Täter beschädigten u.a. einen Lkw und einen Gabelstapler. Erst am Freitagmorgen fiel auf, dass die Täter Saatgut und unterschiedliche Flüssigkeiten im Wert von mehreren 10000 Euro entwendet haben.

Ordnungshaft

Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Mann von der alarmierten Polizei in Gewahrsam genommen. Der Mann suchte zum wiederholten Mal eine Wohnanschrift Am Lerchenberg in Reppenstedt auf und bedrohte die Bewohner. Die Bewohner hatten wegen diverser Vorfälle in der Vergangenheit einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz erwirkt. Da den jungen Mann auch das nicht abhielt, wurde vom Amtsgericht eine Ordnungshaft angeordnet, die er nun verbüßt.

Wechselseitige Körperverletzung

Am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kam es in einer Wohnung Am Sternkamp in Lüneburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen 2 Männern (28 und 50 Jahre alt). Der Ältere drohte mit einem Messer. Der Jüngere gab dem Bedroher einen Kopfstoß. Beide wurden durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Jüngere war so sehr in Rage, dass er sich auch durch die alarmierte Polizei nicht beruhigen ließ. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Brand in Wohnhaus

Am Sonntagmorgen, gegen 04 Uhr, bemerkte der Bewohner eines Wohnhauses in Betzendorf, dass es in seinem Büro brannte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Das Büro wurde durch die Rauchbildung beschädigt. Verletzt wurde niemand. Vermutlich ist der Brand durch den technischen Defekt eines Handys entstanden.

Auseinandersetzung mit Türstehern

Am Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr, wurde auf einer Feier in der Straße Viti Furth in Bardowick ein 35-jähriger von Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes gebeten, die Feier zu verlassen. Der Mann hatte zuvor eine Frau sexuell belästigt. Der 35-jährige war nicht einverstanden und schlug einem der Türsteher mit der Faust ins Gesicht. Der Angreifer wurde zu Boden gebracht und die Polizei wurde verständigt. Im Beisein der Polizei verließ der Mann die Feier.

Rausch in Zelle ausgeschlafen

Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, randaliert ein 33-jähriger in seiner Wohnung in der Bennigsenstraße in Lüneburg. Seine Ehefrau konnte ihn nicht beruhigen und rief die Polizei. Der Mann war deutlich alkoholisiert (fast 2 Promille). Er wurde mit zur Polizeidienststelle genommen und durfte seinen Rausch in einer Zelle ausgeschlafen.

Betrunken am Steuer

Am Sonntag, kurz nach 4 Uhr, übersah ein Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsinsel in der Erbstorfer Landstraße in Lüneburg und beschädigte mit seinem Pkw ein Verkehrsschild. Einige Kilometer entfernt wurde ein liegen gebliebenes Auto mit plattem Reifen gemeldet. Der 32-jährige Fahrer war deutlich alkoholisiert. Er wurde zur Blutentnahme mit zur Wache genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann war nach der Maßnahme sehr verärgert, so dass er einen Platzverweis für die Polizeidienststelle bekam. Er verließ die Dienststelle laut schimpfend in Begleitung seiner Partnerin.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Woltersdorf - Fahrt unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss - Am Samstagabend stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass die Fahrzeugführerin eines PKW unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand. Die Weiterfahrt wurde der Fahrzeugführerin untersagt.

- Landkreis Uelzen -

Uelzen - Streit um Dosenpfand

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung durch Schläge und Tritte kommt es am ZOB in Uelzen am vergangenen Freitag gegen 16:05 Uhr. Ursächlich für die Auseinandersetzung zwischen dem amtsbekannten 41-jährigen und einem weiteren 34-jährigen Verursacher ist der Streit um das Pfandgeld einer Bierdose. Durch die eingesetzten Beamten werden die Parteien getrennt. Beide erhalten einen Platzverweis, entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Uelzen - Angriff auf Rettungswagenbesatzung Die Besatzung eines Rettungswagens wird gegen 16:40 Uhr des 17.11.2023 in die Wohnung einer männlichen Person gerufen. Während seiner medizinischen Versorgung reißt der 30-jährige Patient die eingesetzte Notärztin zu Boden und schubst einen Rettungssanitäter. Beide werden leicht verletzt. Nach Aussage der Rettungskräfte befand sich der Patient durch eine Unterzuckerung vermutlich in einem gesundheitlichen Ausnahmezustand.

Uelzen - Betrug am Telefon missglückt

Eine 77-Jährige Uelzenerin wird am vergangenen Freitag gegen 13:00 Uhr von einem Telefonbetrüger erreicht. Der bisher unbekannte männliche Täter gibt sich als Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei aus und gratuliert der Dame zu einem nicht näher benannten Gewinn. Zuvor müsse sie jedoch noch 800 EUR überweisen, damit die Zustellung des Gewinns erfolgen könne. Die aufmerksame Anzeigeerstatterin erkennt den Betrug und beendet das Gespräch.

Bad Bevensen - Auffahrunfall

Am 17.11.2023, um 21:06 Uhr, kommt es in Bad Bevensen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die beiden Unfallbeteiligten befahren hintereinander die Dahlenburger Landstraße. Der vordere Pkw kommt verkehrsbedingt zum Stehen, was durch den dahinterfahrenden Fahrzeugführer zu spät bemerkt wird. Der Unfallverursacher kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt dem vorderen Pkw auf. Der Fahrzeugführer des vorderen Pkw wird leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 19.000EUR.

Uelzen - Dreiste Ladendiebin

Der Ladendetektiv der Kaufland Filiale in Uelzen beobachtet am 18.11.2023, gegen 11:30 Uhr, wie die 61-jährige Beschuldigte dreißig verschiedene Artikel aus den Regalen des Supermarktes nimmt und diese zunächst in den Einkaufswagen legt. Anschließend verstaut sie diese in ihrem mitgeführten Rucksack und verlässt den Markt, ohne etwas zu bezahlen. Die Beschuldigte erwartet ein Strafverfahren und sie erhält ein Hausverbot.

Bienenbüttel und Uelzen - Ingewahrsamnahme mit anschließendem Angriff auf einen Polizeibeamten - Mehrere Verkehrsteilnehmer teilen der Polizei in der Nacht zum 18.11.2023 über Notruf mit, dass eine männliche Person in der Niendorfer Straße in Bienenbüttel vor Autos springe und diese versuche, anzuhalten. Bei Antreffen der Person macht diese einen äußerst verwirrten, hilflosen Eindruck. Der 23-jährige steht möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wird daher in das polizeiliche Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf wird die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung beschlossen. Als der Verursacher dorthin verbracht werden soll, spuckt er einem der eingesetzten Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus

Als die Geschädigte am vergangenen Freitag gegen 19:50 Uhr das leerstehende Einfamilienhaus betritt, stellt sie fest, dass die Tür zum Wintergarten durch unbekannte Täter aufgebrochen wurde. Eine weitere Tür wurde eingeschlagen, sodass der Zugang zum Haus in der Straße Immenbusch im Ortsteil Veerßen gelingt. Mehrere Räume wurden durchwühlt. Der Tatzeitraum kann auf die vergangenen sechs Tage eingegrenzt werden. Hinweise zu der bisher unbekannten Täterschaft nimmt die Polizei Uelzen unter 0581- 930 0 entgegen.

Uelzen - Diebstahl aus Baucontainern

Unbekannte verschaffen sich in der Nacht vom 17.11.2023 auf den 18.11.2023 durch Beschädigung der Grundstücksumzäunung unbefugt Zutritt zum Gelände einer Firma im Gewerbegebiet Im Neuen Felde in Uelzen. Anschließend öffnen sie gewaltsam mehrere verschlossene Baucontainer, in denen Material gelagert wird und entwenden dieses. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-930 0 entgegen.

