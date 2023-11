Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrer eines Pkw Skoda Superb flüchtet nach Kollision - Verursacher gesucht ++ nach Streit mit Messer verletzt - vorläufige Festnahme ++ Tankdeckel aufgebrochen - Diesel entwendet ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.11.2023 ++

Lüneburg

Südergellersen/Heiligenthal - Fahrer eines Pkw Skoda Superb flüchtet nach Kollision - Verursacher gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einer Kollision zweier Pkw in den frühen Abendstunden des 20.11.23 auf der Bundesstraße 209 - Abfahrt Kreisstraße 17. Der Fahrer älteren Pkw Skoda Superb (Baujahr: 2008 bis 2013) bog gegen 18:50 Uhr von der Kreisstraße nach rechts auf die Bundesstraße 209 ein und kollidierte dabei mit einem auf die Kreisstraße abbiegenden Pkw Mitsubishi. An dem Mitsubishi entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Der Verursacher, der vorne links beschädigt wurde und auch Fahrzeugteile an der Unfallstelle verlor, fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt; Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Melbeck - nach Streit mit Messer verletzt - vorläufige Festnahme

Am 20.11.2023 gegen 19:00 Uhr gerieten ein 24-Jähriger und ein 18-Jähriger in einer Gemeinschaftsküche in der Straße "Am Alten Werk" in Streit. Daraufhin verletzte der 24-Jährige den 18-Jährigen mit einem Messer, sodass dieser mit einer Verletzung am Rücken in ein Klinikum verbracht wurde. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Lüneburg - Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung

Am 20.11.2023 gegen 22:00 Uhr gerieten ein 28-Jähriger und seine 18-Jährige Begleitung in Streit mit einem ebenfalls 28-Jährigen, welcher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Letztgenannter schlug dabei die beiden Personen und fügte ihnen oberflächliche Verletzungen zu. Anschließend beschädigte er den PKW Renault des 28-Jährigen Begleiter der 18-Jährigen. Passanten, welche die Situation beobachteten, riefen daraufhin die Polizei. Es entstand Sachschaden von mehreren 100 Euro. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Lüneburg - Kleinkraftrad entwendet

In der Nacht vom 19.11.2023 auf den 20.11.2023 entwendete ein derzeit unbekannter Täter in der Wedekindstraße ein gesichertes Kleinkraftrad der Marke "Kwang Yang" im Wert von mehreren 100 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - E-Scooter entwendet

Im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 17:15 Uhr wurde am 20.11.2023 ein am Busbahnhof verschlossener E-Scooter der Marke "Zhejiang QianJiang Motorcycle" entwendet. Der Wert wird auf mehrere 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen. (oder Bleckede)

Lüneburg - Garagen aufgebrochen - Diebesgut wird ermittelt

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes (17.11.-20.11.2023) verschaffte sich ein derzeit unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Firmengelände in der Dahlenburger Landstraße. Dort öffnet er diverse Vorhängeschlösser von Garagen auf und betritt diese. Die Ermittlungen zu dem Diebesgut und dem Tathergang laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter im Innenhof einer Schule gestohlen

Einen E-Scooter der Marke "Segway Europe" im Wert von mehreren 100 Euro entwendete ein derzeit unbekannter Täter am 20.11.2023 zwischen 08:30 Uhr und 12:00 Uhr aus dem Innenhof der Volkshochschule Schule. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 15.11.2023 bis zum 20.11.2023 hebelte ein derzeit unbekannter Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Nordbünte" auf. Anschließend betrat er die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - in Reihenhaus eingebrochen - Schmuck erbeutet

Im Verlaufe des 20.11.2023 wurde in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße die Terrassentür eines Reihenhauses aufgehebelt. Der derzeit unbekannte Täter gelang dadurch ins Gebäude und entwendete Schmuck und Münzen im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Wohnmobil aufgebrochen - Beute?

In der Nacht vom 19.11.2023 auf den 20.11.2023 wurde durch einen derzeit unbekannten Täter die Fensterscheibe eines Wohnmobils der Marke "Fiat" aufgehebelt. Anschließend durchsuchte der Täter das in der Straße "Kreideberg" abgestellte Wohnmobil nach Diebesgut. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Clenze - Tankdeckel aufgebrochen - Diesel entwendet

Im Zeitraum vom 17.11.2023 bis zum 20.11.2023 wurde der Tankdeckel eines abgestellten LKW der Marke "MAN Truck & Bus" in der Ortschaft Braudel aufgebrochen. Anschließend entwendete der derzeit unbekannte Täter literweise Diesel, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Lüchow - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel

Am 20.11.2023 gegen 12:10 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem VW Sharan einen Feldweg nahe der Kreisstraße 2 zwischen Lüchow und Künsche. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache von dem Feldweg ab und landete in einem Wassergraben. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Urintest positiv auf Opiate. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Uelzen

Ebstorf - Mehrfach gefälschte Kennzeichen am PKW angebracht

Am 20.11.2023 gegen 11:40 Uhr stellte die Polizei im Rahmen der Überprüfung eines in der Straße "An der Bahn" abgestellten VW Polo fest, dass die Kennzeichenschilder gefälscht waren. Am selbigen Fahrzeug wurden bereits am 26.10.2023 und am 09.11.2023 gefälschte Kennzeichenschilder festgestellt. Gegen den 33-Jährigen Halter wird daher wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Uelzen - Geldbörsendiebstahl beim Einkauf

Die Geldbörse eines Senioren erbeuteten Unbekannte in den Morgenstunden des 20.11.23 beim Einkauf des Mannes (über 80 Jahre) bei einem Discounter in der Lüneburger Straße. Die Täter nutzten eine günstige Gelegenheit, so dass der Mann das Verschwinden der Geldbörse zwischen 10:45 und 11:30 Uhr nicht bemerkte. Mit einer erbeuteten EC-Karte konnten die Diebe in der Folge auch Bargeld von mehreren hundert Euro abheben, bevor die Karte gesperrt werden konnte. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Die Polizei mahnt zur Umsicht und rät grundsätzlich: - Tragen Sie Ihre Wertsachen am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen.

Rosche, OT. Zarenthien/Lüchow - Lkws ausgebremst - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung/Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Nachdem ein 53 Jahre alter Fahrer eines Ford Transits in den Nachmittagsstunden des 15.11.23 gegen 15:40 Uhr auf der Bundesstraße 493 zwei Lkw - Militärfahrzeuge der Niederländische Armee - ausgebremste hatte, sucht die Polizei mögliche weitere Zeugen für den Vorfall des direkten Ausbremsens. Die Polizei ermittelt u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell