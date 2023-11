Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Polizeiliche Brandermittlungen: Vernetzung und Infoaustausch zwischen Polizei und Feuerwehren in der Region ++ weitere Fortbildungsveranstaltungen geplant ...

Lüneburg (ots)

Uelzen/Lüneburg

Über die "polizeilichen Brandermittlungen" referierte Melanie Stein-Starke vom Arbeitsfeld 1 (Brandursachenermittlungen) des Polizeikommissariates Uelzen am letzten Wochenende im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung des Kreisfeuerwehrverbands in Uelzen. Neben der Führung des Kreisfeuerwehrverbands nahmen die Ortsbrandmeister*innen oder Vertreter*innen aller 109 Ortswehren des Landkreises an der Veranstaltung teil.

Mit dem Ziel einer guten Zusammenarbeit, der Vernetzung und des Informationsaustausches zwischen Polizei und Feuerwehr gerade in Bezug auf die kriminalpolizeilichen Brandermittlungen gab die Polizeioberkommissarin in 90 Minuten einen kurzen Einblick in die Branddelikte im Strafgesetzbuch (StGB) und erläuterte diese in Fallbeispielen aus der Region sowie Einzelfallentscheidungen. Weiter ging es mit kriminologischen Erfahrungen zu Brandstiftern, Strafbarkeit von Angriffen auf Rettungskräfte, Notwehr/Nothilfe, dem Festhalterecht durch Jedermann sowie dem Feuerwehrmann als Zeuge bei der Polizei bzw. vor Gericht. Neben einer Historie zu den Branddelikten von 2021 bis heute in der Region gab die Brandermittlerin im dritten Abschnitt des Vortrags wichtige Hinweise zur Zusammenarbeit am "heiße" Brandort (während des Brandes), dem Verhalten am Brandort (als Tatort) sowie zur Phase nach einem Brand (der "kalte" Brandort).

Nach Veranstaltung auf Kreisebene mit allen Ortsbrandmeister*innen sind weitere Infovorträge auch auf Dienstversammlungen bis auf die Ebene der Ortswehren möglich. Interessierte Feuerwehren setzen sich gerne mit POK Melanie Stein-Starke per Mail über melanie.stein-starke@polizei.niedersachsen.de in Verbindung.

v.l.n.r. Kreisbrandmeister Helmut Rüger, POK'in Melanie Stein-Starke, stv. Abschnittsleiter Süd Björn Busenius, stv. KBM Andre Pieper-Christensen

