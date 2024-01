Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 77-jähriger Nissan-Fahrer bringt Straßenlaterne zu Fall

Zeulenroda (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:45 Uhr ereignete sich auf der B94 zwischen Weckersdorf und Langenwolschendorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Plauener war mit seinem Pkw Nissan Micra aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Zeulenroda unterwegs. Am Ortseingang von Langenwolschendorf übersah der motorisierte Senior ein Verkehrszeichen in der Mitte der Bundesstraße. Hier kollidierte der Kleinwagen mit einer Straßenlaterne und meinem Baum. Die Straßenlaterne wurde zu Boden gerissen, der Baumstamm leicht beschädigt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte aber anschließend nach Hause entlassen werden. Die B94 zwischen Zeulenroda und Schleiz musste für eine Stunde gesperrt werden.

