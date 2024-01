LPI-G: Schockanrufer festgenommen!

Schmölln (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen in zwei Gartenlauben in der Gartenanlage "Morgensonne" ein und entwendeten Elektrogeräte. Die Diebe betraten mehrere Gartenparzellen und öffneten gewaltsam die angegriffenen Lauben. Anschließend entfernten sich die Gauner in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern bzw. zur Tatbegehung nimmt die PI Altenburger Land unter 03447/471-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

