LPI-G: Einsatz der Landespolizeiinspektion Gera anlässlich mehrerer angemeldeter Versammlungen in Gera

Gera: Am Samstag, dem 27. Januar 2024, befand sich die Landespolizeiinspektion Gera, mit eigenen und unterstützenden Einsatzkräften aus Thüringen, ab 10:00 Uhr in Gera im Einsatz. Anlass waren letztendlich 8 angemeldete Versammlungen, die polizeilich begleitet und abgesichert wurden. Dabei demonstrierten in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Spitze ca. 390 Personen unter dem Motto: "Gera sagt Nein zum Heim" zunächst auf dem Parkplatz des Hofwiesenparkes. An die Standkundgebung schlossen sich ein Aufzug durch die Innenstadt Geras sowie eine Zwischenkundgebung auf der Eventfläche vor dem Kultur- und Kongresszentrum (KuK) an. Die Demonstration wurde um 17:00 Uhr auf dem Hofwiesenparkplatz beendet. Es wurden im Zusammenhang mit der Demonstration zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Zusätzlich fanden in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr sechs Gegenversammlungen auf dem Markplatz statt. Insgesamt kamen hierbei bis zu 600 Personen zusammen.

Des Weiteren versammelten sich in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Spitze 173 Traktoren / Sattelzugmaschinen im Bereich einer Spedition in Rusitz, um in Form eines Lkw-Korsos durch mehrere Straßen von Gera zum Thema: "gegen Erhöhung der Lkw-Maut; gegen Erhö-hung der CO2-Maut" zu demonstrieren. Die Demonstrationen verliefen friedlich und störungsfrei. Es kam im Innenstadtgebiet vorübergehend zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. (PZ)

