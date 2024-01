LPI-G: Mit Radfahrer kollidiert

Gera (ots) - Gera. Mit einem 6-Jährigen Radfahrer kollidierte am gestrigen Nachmittag (25.01.2024) gegen 15:30 Uhr eine 38-jährige PKW-fahrerin auf einem Parkplatz in der Reichsstraße. Der Junge kam zu Sturz und verletzte sich zum Glück nur leicht. Zur Untersuchung wurde der Junge in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Geraer Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zum Hergang. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle ...

