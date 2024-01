Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche Unruhestifter gestoppt

Greiz (ots)

Greiz. Am 25.01.2024 gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei Greiz darüber informiert, dass auf dem v. -Westernhagen -Platz in Greiz mehrere Jugendliche laut herumschreien und Glasflaschen zerschlagen. Durch die umgehend eingesetzten Beamten konnten alle Jugendlichen, welche zwischenzeitlich versuchten durch die Tiefgarage zu fliehen, aufgegriffen werden. Insgesamt waren 18 Jugendliche festgestellt worden, welche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren waren. Alle betroffenen Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und gegen jeden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. <BF>

