Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sprayer auf frischer Tat

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 25.01.2024 gegen 11:40 Uhr bemerkte ein 36-jähriger Mann in der Alleestraße in Zeulenroda-Triebes, wie gerade zwei junge Männer versuchten, eine Hauswand mit Farbe zu besprühen. Der Mann informierte sofort die Polizei Greiz und nahm die Verfolgung der beiden flüchtenden Männer auf. Infolge konnten beide Täter durch Kräfte der Polizei gestellt werden. Die 19-jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und es wird ermittelt, ob ein Tatzusammenhang zwischen einer Vielzahl von Graffiti im Stadtgebiet Zeulenroda zu beiden Tätern besteht. <BF>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell