POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Sattelzug kippt auf der Bundesstraße 462 um- ein leicht Verletzter und mehrere tausend Euro Blechschaden (09.10.2023)

Dunningen (ots)

Ein Sattelzug ist am Montagmittag auf der Bundesstraße 462 zwischen Schiltach und Rottweil umgekippt. Die B 462 musste deswegen zwischen den Abzweigungen Sulgen und Dunningen für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Schramberg ergaben, kam der 62-jährige Fahrer des 40-Tonners kurz nach 14 Uhr aus Richtung Schramberg und fuhr nach Rottweil. Hierbei kam der Mann mit seinem Sattelzug nach rechts von der Straße ab, lenkte dagegen und verlor die Kontrolle. Dabei geriet der mit Sägemehl beladene Sattelzug ins Schleudern und kippte in der Folge auf die rechte Fahrzeugseite um. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich aus der Kabine selbst nicht befreien. Er wurde von der alarmierten Feuerwehr Dunningen aus dem Führerhaus gerettet. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Für die Bergung des schweren Trucks musste eine Spezialfirma beauftragt werden. Die Feuerwehr Dunningen, die mit sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort waren, kümmerte sich um auslaufenden Betriebsstoffe. Die Umweltüberwachung des Landratsamtes Rottweil war deswegen ebenfalls an der Unfallstelle. Ein Umweltschaden entstand jedoch nicht. Durch die Straßenmeisterei Rottweil wurde die Bundesstraße während der Unfallaufnahme sowie der Bergemaßnahmen gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Maßnahmen dauern noch an. Bei dem Unfall entstanden am Sattelzug mehrere tausend Euro Schaden.

