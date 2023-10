Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei nimmt Graffiti-Sprayer fest- Hinweise erbeten (03.10.2023)

Rottweil (ots)

Einen Graffiti-Sprayer konnte die Polizei am Dienstag, 03.10.2023, in der Heerstraße festnehmen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten in der Umhängetasche eines 17-Jährigen mehrere Eddingstifte fest. Dieser stand dabei direkt neben einer Betonsäule, auf der mehrere schwarze Schriftzüge aufgebracht waren. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann wohl für die Bemalung von mehreren Garagen, Trafo-Stationen, Briefkästen, Verkehrszeichen, Verteilerkästen und Brückenunterführungen verantwortlich ist. Hierbei verwendete er die Schriftzüge "AKYL78", "Akyl" und "Takim78". Der angerichtete Schaden dürfte sich nach derzeitigen Stand auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die durch die Schmierereien geschädigt worden sind oder Erkenntnisse zu Farbschmierereien mit den Schriftzügen "AKYL78", "Akyl" und "Takim78" haben, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0, zu melden.

