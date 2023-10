Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Beim Ausparken jungen Motorradfahrer übersehen - 15-Jähriger erleidet Verletzungen (07.10.2023)

Hardt (ots)

Beim Ausparken aus einem Stellplatz entlang der Königsfelder Straße hat eine 44-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag einen jungen Fahrer eines Kleinkraftrades übersehen und diesen verletzt. Gegen 17.30 Uhr parkte die Autofahrerin mit einem VW Passat aus der Parklücke aus. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 15-jährigen Motorradfahrer, der mit seinem Kleinkraftrad Betamotor auf der Schramberger Straße unterwegs war und nach rechts der abknickenden Vorfahrtsstraße in die Königsfelder Straße folgte. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Eine Behandlung in einer Klinik war erforderlich. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist der Polizei noch nicht bekannt.

