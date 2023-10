Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfall- Gas- und Bremspedal verwechselt (08.10.2023)

Schramberg (ots)

Über 20.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Folge eines Unfalls der am Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr, auf der Kirchbergstraße passiert ist. Eine 83 Jahre alte Frau war mit einem Audi auf der Kirchbergstraße Friedrichsplatz unterwegs und wollte mit ihrem Wagen auf dem Friedhofsparkplatz vorwärts einparken. Beim Parkvorgang verwechselte sie Frau die Bremse mit dem Gaspedal, woraufhin der Audi beschleunigte und vorwärts durch die am Parkplatz angrenzende Friedhofshecke und anschließend über das Friedhofsgelände fuhr. Anschließend durchbrach der Wagen erneut die Friedhofshecke und gelangte in einem Garten eines Wohnhauses, wo er an einem Holzzaun und Baum zum Stehen kam. Die 83-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den wagen. Der entstandene Schaden am Holzzaun, an einem Grab, an der Hecke und an einem Baum wird von der Polizei auf etwa 600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell