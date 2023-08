POL-MA: Mannheim: Zeugenaufruf zu: Motorradfahrer rast mit 140 km/h durch die Neckarstadt

Sinsheim (ots) - Am kommenden Samstag findet in der PreZero-Arena um 15.30 Uhr das 1. Bundesliga Spiel der TSG Hoffenheim in der neuen Saison 2023/2024 statt. Die TSG Hoffenheim empfängt zuhause den SC Freiburg. Insbesondere während des An- und Abreiseverkehrs ist mit einer Verschärfung der Verkehrsproblematik, ...

mehr