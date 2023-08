Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeiliche Einsatzbilanz zur Weinheimer Kerwe 2023

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am zweiten Augustwochenende (11.-14.August 2023) fand auch in diesem Jahr wieder die Altstadtkerwe in Weinheim statt. Das Polizeipräsidium Mannheim und insbesondere das zuständige Polizeirevier Weinheim ziehen eine positive Bilanz. Man traf, bei hohem Besucheraufkommen über den gesamten Veranstaltungszeitraum, weitestgehend auf friedlich und ausgelassen feiernde Kerwebesucher, insbesondere auf dem Marktplatz und im Gerberbachviertel. In guter und enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Weinheim wurde auf die Einhaltung der geltenden Auflagen und Richtlinien, insbesondere auf den Jugend-/ und Lärmschutzschutz geachtet. Die jeweiligen Ausschank- und Sperrzeiten wurden durch die Kerwebetreiber eingehalten.

Neben veranstaltungstypischen Begleiterscheinungen wie beispielsweise kleineren Streitigkeiten sowie einigen wenigen Anrufen wegen Ruhestörung, kam es weiter zu nachfolgenden polizeilichen Sachverhalten:

4 x einfache Körperverletzung

1 x Sachbeschädigung

1 x Diebstahl

1 x Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

1 x Beleidigung von Polizeibeamten

2 x Verlustanzeigen

2 x Hilfeleistungen an Bürger

Wenigen Besucherinnen und Besuchern ist der Besuch der Kerwe nicht ganz so gut gelungen. Es kam zu drei Ingewahrsamnahmen aufgrund von Trunkenheit. Sieben Personen erhielten Platzverweise für das Kerwegebiet.

Insgesamt verlief die diesjährige Weinheimer Kerwe aber friedlich und ohne größere Ausschreitungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell