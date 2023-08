Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kurz vor dem Ziel doch noch ertappt - Führerschein sichergestellt

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vier Polizisten befanden sich am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr nach einem Einsatz im Hof in eines Anwesens in der Bismarckstraße, als plötzlich ein Fiat von der Bismarckstraße in den Hof einfuhr und der Fahrer diesen dort abstellte. Bei einer anschließenden Kontrolle des Fahrers konnte bei diesem eine deutliche Alkoholfahne festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von knapp 1,3 Promille. Somit konnte der Fahrer nicht nach Hause ins Bett, um seinen Rausch auszuschlafen, sondern musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm durch einen Polizeiarzt Blut abgenommen. Seinen Führerschein musste der 53-Jährige vorerst auch abgeben und er darf nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell