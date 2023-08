POL-MA: Mannheim: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Mannheim (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 19.15 Uhr und 01.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Stolberger Straße ein. Die unbekannte Täterschaft gelangte über den frei zugänglichen Hinterhof des Anwesens mittels eines Hebelwerkzeugs über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung einer 30-Jährigen. Nachdem sie sich Zutritt in die Wohnung ...

mehr