POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall mit rund 8.000 Euro Schaden (08.10.2023)

Zimmern o.R. (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an einem Seat und an einem BMW sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der Bundesstraße 462 zwischen der Anschlussstelle Rottweil und Zimmern o.R. ereignet hat. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem Seat auf der B 462 in Richtung Rottweil hinter einem BMW einer 30 Jahre jungen Frau bei stockendem Verkehr her. Auf Höhe der Einmündung musste die 30-Jährige ihren Wagen wegen einer umschaltenden Ampel abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende 21-Jährige vermutlich zu spät und prallte in das Heck des BMW. An beiden Autos entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von je 4.000 Euro.

