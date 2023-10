Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Beifahrerseite eines Mercedes Vito zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend, im Zeitraum von 19 Uhr bis 21 Uhr, hat ein unbekannter Täter absichtlich die Beifahrerseite eines Mercedes Vito zerkratzt, der in der genannten Zeit vor dem Gebäude Zeppelinstraße 30 abgestellt war. Im gleichen Zeitraum am Tag zuvor, Donnerstag, 05.10., wurde der Mercedes von einem Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert. Ein Tatzusammenhang dürfte bestehen. Hinweise zu den begangenen Sachbeschädigungen an dem Mercedes nimmt die Polizei Trossingen (Tel.: 07425 3386-6) entgegen.

