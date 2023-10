Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Kornblumenweg (08.10.2023)

Gottmadingen (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf dem Kornblumenweg ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 23-Jähriger fuhr mit einem BMW von der Hauptstraße kommend in Richtung Rielasinger Straße. Dabei kam der junge Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort geparkten Renault. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW anschließend gegen einen ebenfalls geparkten Opel Corsa, der sich dadurch wiederum auf einen Opel Zafira schob. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab. Alle vier Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

