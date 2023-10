POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte befahren landwirtschaftliche Nutzfläche - rund 1.000 Euro Schaden (04./06.10.2023)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Täter hat sich im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag an mehreren auf der Hermann-von-Vicari-Straße geparkten Wohnmobilen zu schaffen gemacht. Der Unbekannte ließ an vier Fahrzeugen an den rechten Reifen die Luft raus. Soweit bislang bekannt, zerstach er zudem an einem ...

mehr