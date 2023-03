Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagabend in der Mainzer Straße von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach Aussage des 46-jährigen Autofahrers wollte er von einem Parkplatz nach rechts in die Mainzer Straße fahren. Beim Abbiegen übersah der 46-Jährige die 27-jährige Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in der Mainzer Straße fuhr. Es kam zur Kollision. Die 27-Jährige stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Am Fahrrad und am Pkw entstand kein Schaden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell