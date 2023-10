Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Tankstelle in der Industriestraße (07.10.2023)

Steißlingen (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag versucht, in eine Tankstelle in der Industriestraße einzubrechen. Gegen kurz nach Mitternacht versuchten die Täter eine Tür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung B33.

Zu den beiden Tätern ist lediglich bekannt, dass sie mit dunklen Hosen, dunklen Jacken und weißen Schuhen bekleidet waren.

Zeugen, die Verdächtiges im Bereich der Tankstelle beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der beiden Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014, beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

