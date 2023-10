Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Politische Schmierereien an einer Mauer auf der Straße "Zur Laube" - Polizei bittet um Hinweise (08.10.2023)

Konstanz (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, mit dunkelgrüner Farbe einen Schriftzug und ein Tier an eine Mauer in der Straße "Zur Laube" gesprüht.

Zu der Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, kurze, dunkle Locken, ungepflegtes Erscheinungsbild, dunkle Bekleidung. Zudem trug sie einen Sportrucksack mit hellem Etikett bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die Tatbegehung und/ oder die Identität der unbekannten Täterin geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell