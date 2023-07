Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Ein Leichtverletzter nach Unfall auf A5

Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd am frühen Freitagmorgen wurde ein 30 Jahre alter Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt vorläufigen Schätzungen zu Folge im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der 30-Jährige mit einem VW Tiguan samt Anhänger gegen 04:35 Uhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Muggensturm fuhr der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache offenbar einem vorausfahrenden Sattelzug nahezu ungebremst auf das Heck des Sattelaufliegers auf. Durch die Wucht der Kollision löste sich der Anhänger vom Pkw, schleuderte anschließend über alle drei Fahrstreifen und kam letztlich an der Mittelleitplanke zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt, weitere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Während der Unfallaufnahme mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen der BAB 5 für circa 2 Stunden gesperrt werden. Hierdurch kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und Rückstaus.

