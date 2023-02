Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Zimmerbrand durch Renovierungsarbeiten

Olsberg (ots)

Zu einem Zimmerbrand in Wiemeringhausen in der Ibergstraße wurden am Montagabend die Löschgruppen Wiemeringhausen und Assinghausen, sowie der Löschzug Bigge - Olsberg alarmiert. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hatten bei Renovierungsarbeiten im Obergeschoss Flexarbeiten durchgeführt. Später, als sie die Arbeiten schon abgeschlossen hatten, wurden sie vom Alarmton des installierten Rauchmelders im Obergeschoss aufgeschreckt. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr rückte mit acht Einsatzfahrzeugen und 51 Kräften an. Unter schwerem Atemschutz wurde ein Schwelbrand in der Geschossdecke und angrenzenden Wandvertäfelungen des Gebäudes festgestellt. Vom Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss aus mussten der Fußboden bzw die Decke und Wandverkleidungen geöffnet werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich mehrmals kontrolliert, mit dem Hochleistzungslüfter der Brandrauch aus dem Haus gedrückt. Der mitalarmierte Rettungsdienst untersuchte vorsichtshalber die Hauseigentümer, sie blieben zum Glück unverletzt. Sie mussten jedoch bei Angehörigen unterkommen, das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Für die letzten ehrenamtlichen Helfer war um 23:40 Uhr Einsatzende.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell