POL-CUX: 17-jährige Jugendliche ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Täuschungsversuch mit falschen Personalien

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. In der Nacht zum heutigen Montag (02.10.2023) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 04:10 Uhr einen PKW Fiat in der Leher Landstraße in Langen. Die Fahrzeugführerin, eine 17-jährige Jugendliche, versuchte die Beamten zunächst mit falschen Personalien zu täuschen. Der Grund hierfür - die Jugendliche war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die Erziehungsberichtigen übergeben.

