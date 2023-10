Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen, Bahnlinie Tuttlingen-Immendingen, Hattinger Steig) Bei Gleisbauarbeiten mit Gleisschotter beladener Sattelzug-Lastwagen umgekippt - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Tuttlingen-Möhringen, Bahnlinie Tuttlingen-Immendingen, Hattinger Steig (ots)

Bei Gleisbauarbeiten an der Bahnlinie Tuttlingen-Immendingen hat sich am Freitagnachmittag im Bereich der "Hattinger Steig" ein Arbeitsunfall ereignet, wobei ein mit Gleisschotter beladener Sattelzug-Lastwagen umgekippt und der Fahrer des Lasters schwer verletzt worden ist.

Derzeit finden an der genannten Bahnstrecke umfangreiche Gleisbau- und Erneuerungsarbeiten an der Gleisanlage statt. Zu diesem Zweck wurde von einer beteiligten Firma auf einer Wiesenfläche im Bereich der Hattinger Steig ein temporärer Arbeitsbereich eingerichtet, auf welchem, neben der Lagerung von Baumaschinen und Materialien, auf großen Sattelzug-Lastwagen angelieferter Gleisschotter auf kleinere Lastwagen umgeladen wird. Nur mit den kleineren Lastwagen ist das Befahren der Gleisanlagen zum Entladen des Gleisschotters möglich.

Bei einer dieser Anlieferungen und dem beabsichtigten Entladen des Schotters von einem Sattelzug-Laster mit Kippmuldenvorrichtung kippte der auf schrägem Untergrund abgestellte Sattelaufliege am Freitag, gegen 13.45 Uhr, zur Seite und riss dabei die Zugmaschine des Sattelzug-Laster mit um. Hierbei zog sich der 54-jährige Lkw-Fahrer schwer Verletzungen zu und musste nach einer Erstbehandlung durch die mit zwei Notärzten und sechs Sanitätern eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden. Auch die Feuerwehr Tuttlingen war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann eingesetzt. Zur Rettung des Lastwagenfahrers musste von der Feuerwehr das Kabinendach der Zugmaschine aufgeschnitten werden. Eventuell kontaminiertes Erdreich aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde von einer Firma abgebaggert und fachgerecht entsorgt. Die Bergung des umgekippten Sattelzug-Lastwagens übernahm die Speditionsfirma, in deren Besitz sich der Lastwagen befindet. Der beim Arbeitsunfall entstandene Sachschaden, insbesondere der an der Zugmaschine und dem Kippmulden-Sattelauflieger steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell