LPI-J: dreiste Ladendiebe

Apolda (ots) - In einem Lebensmittelmarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda, klauten gestern zwei männliche Personen diverse Artikel. Die 23- und 19-Jährigen Männer betraten gemeinsam das Geschäft. Sie verstauten jeweils Parfüm und Getränke in ihren Rücksäcken, bezahlten an der Kasse aber nur geringwertige Ware. Der 23-Jährige konnte gestellt werden. Der 19-Jährige wurde von einer Zeugin am Rucksack festgehalten, riss sich allerdings gewaltsam los und ...

