POL-KN: (Trossingen-Schura, Lkr. Tuttlingen) Städtischer Fahrradständer an der Kellenbachhalle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots) - Einen Graffiti-Sprayer konnte die Polizei am Dienstag, 03.10.2023, in der Heerstraße festnehmen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten in der Umhängetasche eines 17-Jährigen mehrere Eddingstifte fest. Dieser stand dabei direkt neben einer Betonsäule, auf der mehrere schwarze Schriftzüge aufgebracht waren. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich ...

mehr