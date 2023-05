Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Raserei

13 Prozent zu schnell

Kreis Borken (ots)

94 Kilometer pro Stunde zeigte das Messgerät an - erlaubt sind auf der innerorts liegenden Parallelstraße in Ahaus jedoch maximal 50 km/h. Das stellt nur eine von insgesamt 839 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit dar, die der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken in der vergangenen Woche an 11 Messstellen festgestellt hat.

In der Zeit vom 04.05. bis 10.05.2023 erfassten die Messungen insgesamt 6.401 Fahrzeuge. Damit machen die Temposünder einen Anteil von rund 13 Prozent aus. Sechs Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt kam es zu 206 Ordnungswidrigkeitsverfahren, 633 Mal zu einem Verwarngeld.

Die schwerwiegendsten Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ereigneten sich neben der eingangs genannten an folgenden Stellen: innerorts in Isselburg-Anholt auf der Gendringer Straße mit 89 km/h bei maximal zulässigen 50 km/h sowie außerorts in Reken mit 112 km/h bei maximal zulässigen 70 km/h auf der Halterner Straße sowie ebenfalls außerorts mit 123 km/h bei maximal zulässigen 70 km/h auf dem Düwing Dyk in Stadtlohn.

Hintergrundinfo: Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Immer wieder führen sie - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle im Kreis Borken führt die Kreispolizeibehörde Borken regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen durch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell