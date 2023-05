Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bei Wildunfall leicht verletzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen, Nordvelener Straße;

Unfallzeit: 12.05.2023, 05.50 Uhr;

Nach der Kollision mit einem Reh ist ein Auto am Freitag in Velen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 35-Jährige hatte die Nordvelener Straße gegen 05.50 Uhr in Richtung Velen befahren, als es zu dem Unfall kam. Der Südlohner wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Das Zusammenfallen der Aktivitätsphasen des Wildes in der Dämmerungszeit und des Berufsverkehrs erhöht das Risiko von Wildunfällen. Die Polizei gibt zu diesem Thema erneut folgende allgemeine Hinweise: Die Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen, dass es außerhalb geschlossener Ortschaften stets zu Wildtieren auf der Fahrbahn kommen kann - eine vorsichtige und bremsbereite Fahrweise ist daher unbedingt ratsam. Wenn Wild in Dunkelheit die Straße quert, sollten Kraftfahrer abblenden und kontrolliert abbremsen, ohne jedoch auszuweichen: Zu groß ist die Gefahr, dabei von der Fahrbahn abzukommen. Wenn es doch zu einem Wildunfall kommt, ist die Unfallstelle abzusichern und die Polizei zu verständigen. (to)

