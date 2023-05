Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Seitenscheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Borken (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Neumühlenallee;

Tatzeit: zwischen 11.05.2023, 18.30 Uhr, und 12.05.2023, 06.30 Uhr;

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag in Borken-Gemen ein Portemonnaie aus einem Auto gestohlen. Der Wagen hatte auf einer Einfahrt an der Neumühlenstraße gestanden. Der Täter schlug eine Seitenscheibe ein, um an seine Beute zu kommen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei erneuert ihren Appell, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell